MacBook Air M1 (SSD 512GB), sconto di 260€ anche a rate

Il MacBook Air M1 con Display Retina 13″, 8GB RAM, SSD da 512GB è scontato di 260€ . Costa 1.169€ invece di 1.429€, anche a rate da 234€.

Il MacBook Air M1 con Display Retina 13″, 8GB RAM, SSD da 512GB, tastiera retroilluminata, Touch ID in Grigio siderale è scontato di ben 260€ rispetto al prezzo di listino. Costa 1.169€ invece di 1.429€, oppure a rate a tasso zero reale da 234€ al mese per 5 mesi.

Acquista MacBook Air M1 SSD 512GB a 1.169€ invece di 1.429€ (o a 234€ al mese)

La batteria dura tutto il giorno, e il chip è lo stesso del MacBook Pro: parliamo dell’Apple M1 con CPU 8-core che offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Poi ci sono 8GB di memoria unificata, display Retina da 13,3″ con risoluzione di 2560x 1600 pixel, e tutte le feature che consoci e che ami, incluso il Touch ID per lo sblocco del computer e per autorizzare i pagamenti Apple Pay.

Il Wi-Fi 6 di nuova generazione non è solo più veloce: assicura una connessione stabile anche quando tanti dispositivi si collegano alla rete tutti insieme. E in più, hai 2 porte Thunderbolt/USB-4.