Mac Studio, la versione M1 Ultra è praticamente un grosso dissipatore

Mac Studio con M1 Ultra pesa quasi 1 kilo in più della versione con M1 Max. Ecco perché, e preparatevi a una sorpresa.

La versione M1 Ultra del Mac Studio è molto più pesante di quella M1 Max. Ciò dipende dal fatto che include ventole e dissipatori di dimensioni più generose che praticamente occupano quasi tutto lo spazio disponibile.

A leggere le specifiche del nuovo Mac Studio presentato da Apple all’Evento Peek Performance, si scopre un dettaglio interessante. A livello di design e form factor, le due varianti della macchina sono identiche; ma se le si mette sulla bilancia, c’è quasi 1 kilo di diferenza:

Altezza: 9,5 cm

9,5 cm Larghezza: 19,7 cm

19,7 cm Profondità: 19,7 cm

19,7 cm Peso (M1 Max): 2,7 kg

2,7 kg Peso (M1 Ultra): 3,6 kg

Qualcuno si è chiesto come mai una differenza tanto netta, e la spiegazione l’ha fornita The Verge. A quanto pare dipende dal sistema di dissipazione termica implementato nei due computer. In base a quanto dichiarato da Apple, infatti, l’M1 Ultra ha un modulo termico fatto con un metallo diverso rispetto al più leggero dissipatore in alluminio del Mac Studio con M1 Max. Ciò spiega il divario.

“Hanno il medesimo alimentatore da 370W” si legge. “Il peso aggiuntivo è dovuto al fatto che l’M1 Ultra ha un ampio modulo termico in rame, laddove l’M1 Max ha un dissipatore in alluminio.”

La notizia non sorprende granché. Alla fin fine, il chip m1 Ultra include una portentosa CPU a 20 core e una GPU fino a 64 core, che costituisce il doppio della dotazione dell’M1 Max. In ogni caso, Apple promette che non sentirete volare una mosca:

“Il rivoluzionario sistema termico che permette ai chip M1 Max ed M1 Ultra di sfrecciare a tutta velocità nei flussi di lavoro più impegnativi, senza far più rumore di un sussurro.”

L’architettura progettata da Apple spinge infatti l’aria fredda prelevata dal fondo della macchina verso la parte posteriore, garantendo così un raffreddamento più che sufficiente a impedire il surriscaldamento anche coi carichi di lavoro più pesanti; e di conseguenza, niente effetto ventilatore.