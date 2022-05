Mac mini ricondizionato, occasione: solo 379€ (solo 2 pezzi!)

Con la super promo Amazon Renewed, il Mac mini i5 viene solo 379€, ma fate presto perché ce ne sono solo due…

Chi cercava il Mac d’occasione resterà contento. Un Mac mini Amazon Renewed con Intel Core i5, 2.6 GHz, 8GB di RAM, archivio da 1TB costa solo 379€ tutto incluso. Ma dovrete far presto, perché ce ne sono solo due disponibili.

Acquista Mac mini Intel Core i5, 2.6 GHz a 379€

Queste le caratteristiche del prodotto:

Intel Core i5 dual-core a 2,6GHz (Turbo Boost fino a 3,1GHz) con 3MB di cache L3 su chip condivisa

Disco rigido da 1TB (5400 giri/min)

8GB di memoria LPDDR3 a 1600MHz, Configurabile con 16GB di memoria

Intel Iris Graphics

Riguardo Amazon Renewed

Amazon Renewed è il programma di rigenerati di Amazon. Significa che il prodotto è stato ispezionato, testato e pulito professionalmente da fornitori qualificati Amazon. Dunque:

– Non presenta imperfezioni estetiche visibili tenendo il prodotto a una distanza di 30 centimetri.

– Questo prodotto è dotato di una batteria con una capacità superiore all’80% rispetto a quelli nuovi.

– Gli accessori potrebbero non essere originali, ma sono compatibili e completamente funzionanti. Il prodotto potrebbe essere fornito in una scatola generica.

Se questo prodotto non appare come nuovo o non funziona come previsto, è da considerarsi idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento.

