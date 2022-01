Il Mac mini M1 di Apple costa 90€ in meno rispetto al prezzo di listino, e può essere acquistato a rate a partire da soli 145€ al mese per 5 mesi.

Se hai bisogno di un Mac mini di ultima generazione da utilizzare come muletto per i download/rendering, come media center o come computer di appoggio, abbiamo una bella notizia per te. Su Amazon costa 90€ in meno, e in più puoi acquistarlo anche a rate a soli 145,80€ al mese per 5 mesi.

Acquista Mac mini M1 a 145€ al mese e consegna in 24 ore su Amazon

Il modello con lo sconto più interessante del momento è il è il Mac mini con Chip M1, 8GB RAM e unità SSD da 256GB; in questo caso, lo sconto arriva a ben 90€ rispetto al prezzo di listino standard. Qui di seguito le specifiche complete della macchina:

Chip M1 a 8 core con 4 performance core e 4 efficiency core + GPU 8core

CPU 8 core con prestazioni fino a 3 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora nei tuoi flussi di lavoro

GPU 8 core, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16 core

8GB di memoria unificata

Archiviazione SSD

Processore Chip Apple M1, CPU 8 core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 8core, Neural Engine 16core Porte ed espansioni Due porte Thunderbolt / USB 4 per: DisplayPort, Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps), periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA tramite adattatori (in vendita separatamente), Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps), Porta HDMI 2.0, Porta Gigabit Ethernet, Jack da 3,5 mm per cuffie Wireless WiFi: WiFi 6 802.11ax, Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: Tecnologia wireless Bluetooth 5.0 Cosa c’è dentro Mac mini, Cavo di alimentazione Altezza 3,6 cm Larghezza 19,7 cm

Offerte Mac mini su Amazon

Attenzione. Non tutti gli utenti però hanno accesso all’opzione di pagamento rateale Amazon: dipende dal tuo account, dalla cronologia degli acquisti e da una serie di caratteristiche inappellabili decise dal colosso dell’e-commerce. Il Rateo Amazon a tasso Zero permette di acquistare prodotti nuovi o ricondizionati certificati con un’opzione di acquisto a “5 rate mensili di Amazon” o “12 rate mensili di Amazon” a tasso zero reale (l’addebito viene ripartito direttamente da Amazon, senza intermediari né finanziarie).

Se l’opzione “Rate mensili di Amazon” non è disponibile, puoi provare a effettuare un finanziamento Cofidis che tuttavia può includere interessi o altri oneri finanziari. Si tratta infatti di una linea di credito a tutti gli effetti che copre acquisti su Amazon da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€.