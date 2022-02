Mac mini 2022: tutto quel che sappiamo

Apple sta lavorando ad una nuova versione del Mac mini con chip M1 Pro in arrivo nel 2022. Ecco quali feature e design avrà.

Sappiamo che Apple sta lavorando ad una nuova generazione di Mac mini più potente, dal design profondamente rivisto che possa completare la transizione ai chip ARM, iniziata l’anno scorso con l’introduzione del Mac mini M1. Ecco feature, design e caratteristiche attese.

Design

Per quanto concerne il design del nuovo Mac mini, la fonte più attendibile è Prosser, che vaticina qualcosa di molto simile al concept che vedi qui su, creato da Ian Zelbo. Spiccano le 4 porte Thunderbolt, 2 USB-A, la Ethernet e HDMI, ma soprattutto il top in “stile plexiglass” incastonato sulla scocca in alluminio.

Pare inoltre che le dimensioni del computer possano rimpicciolirsi un po’ rispetto alla generazione attuale.

Scocca Colorata

Attualmente, il Mac mini è disponibile solo in Argento e Grigio Siderale. Ma secondo alcune indiscrezioni, c’è la possibilità che ne vengano introdotte varianti colorate, come l’iMac 24″.

Porte & Espandibilità

Come detto, ci saranno 4 porte Thunderbolt, 2 USB-A, la Ethernet e l’HDMI, oltreché un cavo di alimentazione magnetico.

Chip Apple

La versione entry level attuale con M1 continuerà ad essere venduta come al solito. La differenza è che Apple introdurrà nuovi modelli più performanti dotati di chip M1 Max‌ e ‌M1 Pro‌, portando dunque il numero di core massimo a 10 per la CPU (8 ad alte prestazioni e 2 ad alta efficienza) e a 32 per la GPU.

L’integrazione del chip M1 Pro porterà inoltre un altro vantaggio: il supporto a 64GB di RAM massimi teorici, contro i 16GB installabili sulla versione con M1.

Lancio & Prezzo

Al netto di sorprese last minute, arriverà di certo nel corso del 2022; forse già all’Evento Speciale Apple dell’8 marzo, ma per il momento non esistono garanzie. Sul prezzo è difficile pronunciarsi, ma a occhio di sicuro supereremo il muro dei 1.499€, con prezzi di picco che arriveranno anche ben al di sopra dei 2.000€ per la versione super carrozzata.