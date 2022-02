Un concentrato di potenza con chip M1, 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD: Mac Mini 2020 ad un SUPER PREZZO.

Il Mac Mini testimonia da sempre l’attenzione di Apple al design. Un concentrato di potenza in così poco spazio. Non è ingombrante ed è – secondo l’opinione di tanti – bellissimo da tenere così, in bella vista.

L’offerta odierna che ti segnalo riguarda il Mac Mini 2020 con processore M1, 8GB di RAM e 512GB di storage interno su SSD. Lo sconto è di 150 euro e porta il prezzo finale a 899 euro.

La scheda tecnica descrive una macchina eccezionale. Processore M1 progettato da Apple, CPU 8-core con prestazioni tre volte più veloci, GPU 8-core per una grafica 6 volte più veloce, Neural Engine 16-core, 8GB di memoria RAM, 512GB di archiviazione su SSD, Wi-Fi 6E, due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A, Gigabit Ethernet. E poi, ovviamente, macOS.