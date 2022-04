Mac M3, Apple già al lavoro sui nuovi modelli

Apple è già al lavoro su degli iMac di nuovissima generazione con chip M3. Questo progetto si affianca agli altri 9 Mac M2 già in corso di sviluppo e che dovrebbero essere resi disponibili nei prossimi mesi.

Nella sua ultima newsletter, Mark Gurman -uno dei canarini più affidabili sul mondo Apple- ha affermato che Cupertino sta già mettendo a punto un iMac M3. Non è chiaro se si tratti di un modello da 24 pollici o con display più ampio, né se avrà un nuovo design o Face ID. Si sa solo che non arriverà tanto presto, e per ovvie ragioni:

Ho sentito dire che i chip M2 no sono gli unici in fase di test presso Apple. E se siete tra quelli che attendono il nuovo iMac, mi dicono che la versione M3 del desktop sia già in corso d’opera. Anche se immagino che non verrà lanciata almeno fino la fine dell’anno prossimo, minimo. Inoltre, per quanti lo chiedono, ritengo ancora che un iMac Pro sia in dirittura d’arrivo. Solo che non arriverà tanto presto.