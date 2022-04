Mac M2: Apple testa “almeno” 9 nuovi modelli con 4 chip diversi

Mac Pro, Mac mini, MacBook Pro e MacBook Air. Apple sta testando le nuove generazioni di computer con chip M2.

Secondo le fonti di Bloomberg, Apple starebbe testando le nuove generazioni di Mac. Si parla di non meno di 9 nuovi modelli caratterizzati da 4 versioni diverse del chip M2. Lo rivelano i log degli sviluppatori.

Secondo i rumors, Apple sta testando Mac Pro, Mac mini, MacBook Air e diverse versioni di MacBook Pro. In particolare:

Un MacBook Air con chip M2 caratterizzato da CPU a 8-core e GPU a 10-core.

Un Mac mini con chip M2 e M2 Pro.

Un MacBook Pro 13″ entry-level con chip M2.

MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M2 Pro e M2 Max. L’M2 Max avrà CPU a 12-core e GPU a 38-core con 64GB di memoria.

Un Mac Pro con chip M1 Ultra, lo stesso usato nel Mac Studio.

Pare inoltre che Apple stia testando anche un Mac mini con chip M1 Max, che tuttavia non vedrà le luci della ribalta per non cannibalizzare le vendite del Mac Studio; pare duque più probabile che il Mac mini si concentrerà sulla sua vocazione consumer, restando vincolato ai chip M2 e M2 Pro.

Chip M2

Secondo le fonti più attendibili, il chip M2 sarà disponibile in 5 versioni diverse, differenziate per numeri di core d’elaborazione dati disponibili:

M2: CPU 8 core e GPU da 9 o 10 core

CPU 8 core e GPU da 9 o 10 core M2 Pro: CPU 12 core e GPU da 16 core

CPU 12 core e GPU da 16 core M2 Max: CPU 12 core e GPU da 32 core

CPU 12 core e GPU da 32 core M2 Ultra: CPU 24 core e GPU da 48 o 64 core

CPU 24 core e GPU da 48 o 64 core M2 Extreme: CPU 48 core e GPU da 96 o 128 core

Per saperne di più sul chip M2, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Quando Arrivano?

Apple “sta testando almeno 9 nuovi Mac” spiega Bloomberg, “con 4 diversi chip basati su M2, il successore dell’attuale linea M1. Lo rivelano i log dell’App Store delle app di terze parti […]. La mossa costituisce un passaggio fondamentale nel processo di sviluppo, il che suggerisce che le nuove macchine possano essere rilasciate nei prossimi mesi.”

Probabilmente, aggiungiamo noi, entro settembre-ottobre.