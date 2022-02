LOL 2: il giorno dopo, tra meme e tormentoni

LOL 2 torna su Amazon Prime Video, con un cast d’eccezione e ambizioso: Maccio Capatonda, Mago Forest, Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti.

LOL è tornato su Amazon con la seconda stagione dello show più visto di sempre sull’italico Amazon Prime Video. Forte di un successo davvero importante, il cast stavolta è decisamente più audace, e include pezzi grossi del calibro di Corrado Guzzanti alla guida della crème de la crème della comicità italiana, inclusi Maccio Capatonda, Mago Forest, Virginia Raffaele, Gianmarco Pozzoli e Maria Di Biase.

La ricetta alla base di LOL 2 è tanto semplice quanto efficace, ed è la medesima che ha caratterizzato il successo della prima stagione; e vista l’importanza che i social rivestono nella creazione dei fenomeni sociali, l’attenzione va soprattutto ai contenuti e alle gag che diventeranno di certo un “meme” (uno fra tutti: l’unione di Maccio Capatonda e Lillo Posaman). Anche se, a onor del vero, era assistere sulla timeline di Twitter all’alternanza tra le gag dei comici e le notizie dall’Ucraina ha creato uno spettacolo straniante e un filo fuori luogo.

Medaglia d’onore per Guzzanti, osannato dagli altri concorrenti e colleghi, e riverito come un “Papa”; ha tirato fuori dal trolley a forma di Quelo tutti i capolavori che ancora oggi riguardiamo di tanto in tanto con nostalgia su YouTube. E ci sono proprio alcuni tra i suoi personaggi più amati: Vulvia di Rieducational Channel, il critico d’arte di TeleProboscide, Giulio Tremonti e l’immancabile Quelo.

Le dinamiche sono sempre le solite, dunque anche un po’ noiosette per certi versi, e ma gli interpreti sono di altissimo livello e questo fa tutta la differenza del mondo.

LOL 2: Chi ride è fuori è disponibile come esclusiva su Amazon Prime Video. Dunque avrai bisogno di un abbonamento alla piattaforma di streaming che costa 36€/anno (ma puoi ottenere i primi 30 giorni gratis iscrivendoti a Amazon Prime). Poi dovrai scaricare l’app su Smart TV, oppure l’app per iPhone e iPad che trovi su questa pagina di App Store.

In alternativa, puoi accedere a tutti i contenuti Prime Video da qualunque PC o Mac, attraverso questa pagina Web.

Questa scena con la Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti vi prego #LOL2 #lol2it pic.twitter.com/Vv7HmEX832 — 𝑨𝒏𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂♫ (@Tapiano77) February 24, 2022