La seconda edizione del game show più amato d’Italia è ora disponibile su Amazon Prime Video: guarda LOL 2 anche su iPhone e iPad.

La prima stagione ha riscosso enorme successo, con battute che ancora oggi – a distanza di quasi un anno – trovano ancora ampio spazio sui social network e non solo. Visto l’exploit, un secondo ciclo di episodi era abbastanza scontato, e dopo settimane di annunci, conferenze stampa e trailer, è finalmente arrivato il momento. LOL 2 è ora disponibile su Amazon Prime Video.

Da oggi 24 febbraio 2022, gli abbonati alla piattaforma di Amazon possono lanciarsi nella seconda edizione del game show in cui – come spiega il sottotitolo – “chi ride è fuori”. A vigilare sui comici rinchiusi in una casa-teatro per sei ore di fila sono Fedez e il comico Frank Matano, lo scorso anno concorrente e oggi co-conduttore al posto di Mara Maionchi.

Al momento sono disponibili solo i primi 4 episodi, i restanti due saranno invece rilasciati il 1° marzo.

Il cast di LOL 2

Nel trailer viene mostrato l’intero cast di LOL 2, composto dai seguenti comici:

Maccio Capatonda

Corrado Guzzanti

Mago Forest

Max Angioni

Maria Di Biase

Gianmarco Pozzoli

Diana Del Bufalo

Alice Mangione

Tess Masazza

Virginia Raffaele

Confermata la presenza, a mo’ di jolly da utilizzare al momento del “bisogno” da Fedez e Frank Matano, di Pasquale Petrolo, in arte Lillo. Suoi forse gli sketch più riusciti della prima edizione di LOL – Chi Ride è Fuori, tra Posaman e “sono Lillo” sparsi qua e la.

LOL 2 su iPhone e iPad

Come detto, la seconda stagione del game show è una esclusiva di Amazon Prime Video (probabilmente il sui prodotto di punta, almeno in Italia). Ciò significa che per guardare LOL 2 è necessario un abbonamento alla citata piattaforma di streaming (36€/anno) e, ovviamente, un dispositivo che ne consenta l’accesso. Nell’elenco troviamo anche iPhone, iPad e Mac, quest’ultimo tramite browser web.

Hai già un abbonamento a Prime Video? Allora non ti resta che scaricare l’app gratuita sul tuo iPhone/iPad.