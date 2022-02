Cerchi una nuova tastiera per il tuo Mac? La Logitech Craft è oggi acquistabile ad un SUPER PREZZO grazie allo sconto di 60 euro.

È tra le più apprezzate tastiere a marchio Logitech, in particolare dalla community Mac. La Craft è una periferica wireless con il plus della Crown, un pulsante girevole pensata per i professionisti.

Oggi la tastiera Logitech Craft, compatibile con Windows e macOS, è disponibile a 148 euro. Si tratta del minimo storico, che arriva grazie allo sconto di 60,99 euro sul prezzo di listino (208,99 euro).

Acquista la tastiera Logitech Craft a 148 euro 208,99 euro

La scheda tecnica della tastiera Logitech Craft

The Crown, un pulsante girevole per il controllo creativo: è un pulsante girevole di comando touch in alluminio che si adatta all’app in uso, consentendo l’accesso immediato agli strumenti necessari.

Flusso di lavoro ottimizzato: installa i profili in Logitech Options per migliorare il funzionamento di the Crown con Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign, nonché Microsoft PowerPoint, Excel e Word. Regola la luminosità in Photoshop, crea in un batter d'occhio una tabella in Excel e aumenta le dimensioni del testo in InDesign semplicemente ruotando il pulsante.

Digitazione premium: digita senza problemi su una tastiera realizzata per garantire la massima efficienza, stabilità e precisione. Le tue dita scorreranno senza ostacoli sulla superficie opaca dei tasti. L'ampia area di pressione e la forma concava dei tasti sono garanzia della massima precisione di digitazione. La maggior stabilità dei tasti riduce il rumore ottimizzando nel contempo la reattività.

Illuminazione intelligente: i tasti retroilluminati si attivano quando le tue mani si avvicinano alla tastiera e si regolano automaticamente alle condizioni luminose in continua variazione.