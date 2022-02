Logitech Slim Folio Pro Retroilluminata ‎per iPad Pro a 80€

Logitech Slim Folio Pro è una custodia Bluetooth -color Grafite- con tastiera retro-illuminata ‎per iPad Pro da 11 Pollici di 1ª e 2ª generazione (codici A1980/A2013/A1934/A1979/A2228/A2068/A2230/A2231). Ha il layout Italiano ‎Qwerty. E oggi costa solo 79,99€ invece di 124,99€.Acquista Logitech Slim Folio Pro per iPad Pro 11″ a 79,99€ invece di 124,99€Questa custodia permette di

Logitech Slim Folio Pro è una custodia Bluetooth -color Grafite- con tastiera retro-illuminata ‎per iPad Pro da 11 Pollici di 1ª e 2ª generazione (codici A1980/A2013/A1934/A1979/A2228/A2068/A2230/A2231). Ha il layout Italiano ‎Qwerty. E oggi costa solo 79,99€ invece di 124,99€.

Acquista Logitech Slim Folio Pro per iPad Pro 11″ a 79,99€ invece di 124,99€

Questa custodia permette di digitare come su un vero computer, in modo rapido e accurato e con tutta la comodità con una tastiera vera. In più, include i tasti di scelta rapida iOS e ai controlli multimediali. I tasti sono retroilluminati, con luminosità regolabile, il che significa che puoi digitare anche al buio.

Inoltre, la custodia con chiusura magnetica protegge l’iPad da urti, graffi e cadute improvvise. Logitech Slim Folio Pro include un vano per caricare e riporre Apple Pencil di 2ª generazione, ed evitare di perderla. La batteria dura 3 mesi con una singola carica, considerando un utilizzo giornaliero di 2 ore.