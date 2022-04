Cerchi un nuovo mouse ergonomico? Logitech ha presentato Lift, ideale per chi ha mani di piccole o medie dimensioni. Pre-ordinalo ora.

Non tutti utilizzano mouse dalla forma “tradizionale”. Basta infatti chiedere un po’ in giro per scoprire che la preferenza di molti e per i mouse ergonomici, ovvero dispositivi esteticamente insoliti a vedersi ma in realtà molto comodi da utilizzare. In tal senso, il mercato offre un bel po’ di alternative e oggi se ne è aggiunta una nuova marchio Logitech.

L’azienda ha presentato Lift, mouse ergonomico verticale (disponibile anche nella versione per mancini) e con un design pensato per non creare problemi a chi ha mani di piccole o medie dimensioni. La periferica è già pre-ordinabile su Amazon al costo di 81,99 euro. L’uscita è prevista per il 25 aprile.

Acquista Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale (Grafite) a 81,99 euro

© Logitech

Il mouse Lift di Logitech è realizzato seguendo le linee guida delle principali istituzioni che si occupano di ergonomia. Garantisce il massimo comfort ed è caratterizzato da una impugnatura in gomma morbida. Il design verticale a 57 gradi si traduce in una presa naturale e rilassata, fondamentale per ridurre la pressione sul polso.

Il device include una SmartWheel magnetica e si può collegare a dispositivi di ogni sorta. Grazie al Bluetooth Low Energy (ma nel caso si può utilizzare anche il ricevitore USB Logi Bolt), si sposa alla perfezione con macOS, Windows, Linux, iPadOS, Android e ChromeOS.

Altro punto a favore è l’attenzione alla sostenibilità. Il Lift è infatti realizzato in materiale riciclato post-consumo. Parliamo del 70% per il modello nella finitura Grafite.

© Logitech

