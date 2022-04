LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED: sconto folle -42%

Ottimo sistema operativo, App Store pieno di applicazioni, già pronta per il nuovo digitale terrestre e perfetta per il gaming. E costa pure quasi la metà.

LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED è un’eccellente tv 4K Ultra HD da 55” con processore Quad Core 4K scontata del 42% rispetto al prezzo di listino. La puoi ordinare a 599€ invece di 1.029€.

Acquista LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED a 599€ invece di 1.029€

Questa smart tv ha un ottimo sistema operativo, con un App Store pieno di applicazioni da scaricare, e in più è già pronto per il nuovo digitale terrestre. È anche indicata per il gaming.

Queste le feature:

PRONTO PER LO SWITCH OFF: il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre

REAL 4K E PURE COLORS: Vivi un’esperienza di visione più brillante e definita grazie al Real 4K e ai colori puri NanoCell. Con circa 8 milioni di pixel, le immagini sono visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un TV HD qualsiasi

PROCESSORE QUAD CORE 4K: Elimina il rumore delle immagini creando colori più vivaci e maggior contrasto; le immagini a bassa risoluzione vengono ottimizzate e riprodotte con una qualità simile al 4K

SMART TV CON AI THINQ: Scegli il tuo assistente vocale preferito e gestisci il televisore con la tua voce grazie a una schermata home completamente rinnovata per offrirti ancora più controllo e comodità

FILMAKER MODE: Il processore disattiva il “motion smoothing” preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali, permettendoti di vivere un’autentica esperienza cinematografica

INTRATTENIMENTO ILLIMITATO: Accedi a Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, LG Channels e tanti altri; scegli tra i film più recenti, le serie TV, i documentari e gli eventi sportivi in diretta: tutto in un unico posto

GAMING DOMINANTE: La tecnologia NanoCell crea un’immersione di gioco entusiasmante grazie all’utilizzo di HGiG e alla tecnologia ALLM

SPORT SPETTACOLARE: Il TV LG NanoCell trasforma la visione di una partita in un’esperienza emozionante; il Bluetooth Surround Sound ti fa vivere a casa l’atmosfera dello stadio e con Sport Alert non ti perdi nulla riguardo le tue squadre preferite