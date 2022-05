Lettore Masterizzato CD/DVD Esterno: 19€ con spedizioni

Tecnologia intelligente: Progettato con pulsante di espulsione in modo da non doversi mai preoccupare che il disco rimanga bloccato all’interno di questa unità CD/DVD esterna. La tecnologia a maglia di rame di questo componente esterno, puoi essere certo di una trasmissione dati stabile.

Ampia compatibilità: Ideale per vari dispositivi. Supporta Windows XP/2003/Vista/7/8. 1/10, Linux, tutte le versioni del sistema operativo Mac. Per i desktop, collegare il dispositivo alla porta USB posteriore della scheda madre per l’uso normale.