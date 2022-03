Prezzo davvero ottimo per il Lenovo Tab M10 con display da 10,1″, chip MediaTek Helio P22T, 2GB di RAM e memoria espandibile.

Come in tanti altri casi, anche quando c’è da acquistare un tablet bisogna stilare una lista dei pro e dei contro. Se l’idea è quella di aggiungere al proprio ecosistema tech un dispositivo portatile, ma con un display più ampio di quello di uno smartphone, per guardare contenuti in streaming, consultare i social network e altre attività “di base”, allora il costo eccessivo dello stesso va aggiunto all’elenco dei “contro”. Restando su questo esempio, gli iPad sono dispositivi affidabili, è cosa nota, ma il mercato offre tante alternative valide e dai prezzi ben più accessibili. È il caso del Lenovo Tab M10 HD, oggi acquistabile su Amazon ad un prezzo particolarmente invitante.

Può il tablet di Lenovo essere considerato un’alternativa low cost agli iPad di Apple? Assolutamente sì, e il rapporto qualità prezzo è davvero interessante. Il prezzo di listino del device è 179,99 euro, ma oggi puoi acquistarlo a soli 139 euro. E puoi pagare la somma anche in 5 rate da 27,80 euro, senza costi nascosti o spese aggiuntive.

Acquista il Lenovo Tab M10 HD (Iron Grey) a 139 euro 179,99 euro

© Lenovo

Lenovo Tab M10 HD, costa poco ma ha tanto da offrire

Display 10.1″ HD

Processore MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz)

Storage 32 GB espandibili fino ad 1 TB tramite microSD, per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare immagini, video e applicazioni

RAM 2 GB

Wi-Fi + 4G LTE

Android 10

3 Mesi di Amazon Music Unlimited compresi!

© Lenovo

© Lenovo