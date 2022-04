Lampadine smart: ti bastano queste 2 per trasformare casa

Un paio di lampadine smart che rendono la tua casa pazzesca con un solo acquisto semplice ed economico: che altro dirti.

La casa domotica tutta la vita ma se ancora non conti dalla tua parte delle lampadine smart cosa stai aspettando? Fattelo dire, sarebbero dovute essere il tuo primo acquisto ma per fortuna ora Amazon è dalla tua parte.

Cosa significa? Che se ti colleghi ora concludi il tuo affare personale. Infatti hai ben 2 pezzi a disposizione di prima qualità e dotati di tutto e di più. A quanto? Quasi metà prezzo dal momento che beneficiano di un ribasso che supera il 40%. Appena 17,94€ se non perdi tempo.

In fin dei conti le spedizioni, con i servizi Prime attivi, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Lampadine smart: scopri di cosa sono capaci questi gioiellini

Queste lampadine smart sono straordinarie e non solo perché sono in offerta. Senza ombra di dubbio è un valore aggiunto ma se vuoi portare a casa un sistema di illuminazione intelligente allora non perdere altro tempo.

Hanno un attacco E27 che ti permette di montarle pressoché ovunque e sono LED, in questo modo risparmi in bolletta senza rinunciare a un bel niente. Come le gestisci? Scegli tu se optare per il comando da remoto mediante applicazione su Android o iOS o puntare in grande stile usando la voce. Sono completamente compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant.

Possono cambiare colore in base a 16 milioni di configurazioni differenti, modificare la propria intensità di luce, creare routine e impostare timer.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e rimedia al tuo mancato acquisto, queste due lampadine smart costano appena 17,94€ ora. Le spedizioni, come ti dicevo, per gli abbonati Prime sono completamente gratuite e immediate, il che significa che in uno o due giorni le ricevi a casa.