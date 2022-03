Lampadine e pannelli Smart: sconto di oltre 70% con Coupon

Le Lampadina Smart e i pannelli LED Aigostar con supporto a Alexa e Google Home sono super scontati fino al 70% in meno rispetto al prezzi di listino

Le Lampadina Smart e i pannelli LED Aigostar con supporto a Alexa e Google Home sono super scontati fino al 70% in meno rispetto al prezzi di listino. Significa che una lampadina costa solo 2€ incluse spedizioni, e il pannello LED 20€.

🟢 Acquista Lampadina Smart E27 5W (5 pezzi) a 9,90€ invece di 32,99€ 🟢

🟢 Acquista Pannello LED da soffitto ultrasottile da 32W a 20€ invece di 39,99€ 🟢

Lampadine Smart

Le lampadina LED Aigostar sono controllabili via app e con la voce via Alexa e Google Assistant. Consentono di scegliere 16 milioni di colori per creare un’atmosfera diversa, e la luminosità di ogni colore può essere regolata dal 10% al 100%.

Ovviamente, queste lampadine includono la funzione timer per spegnersi o accendersi automaticamente a orari prestabiliti. In più sono LED: con 5 di consumi reali, offrono una luce brillante da bene 350 lumen pari a una lampadina a incandescenza da 32W. Ogni lampadina ha una durata di vita stimata di più di 25.000 ore. Non richiede hub o hardware aggiuntivo.

Pannello LED

Perfette per l’ufficio, la camera da letto, la postazione di gioco (ma anche per saloni di bellezza, dentisti, reception, hotel, negozi, bar e molto altro), le plafoniere e i pannelli illuminanti Aigostar disponibili ad un prezzo irrinunciabile. Si controllano con gli assistenti vocali, sono sottili e stilosi, efficienti per quanto concerne i consumi, dimmerabili, programmabili e controllabili via app, e si montano rapidamente. Disponibili in varie versioni e colori, con luce calda o fredda.