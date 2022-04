Kit Echo Show 5 + Philips Hue Smart Plug a metà prezzo!

Questo bundle è formato da un Echo Show 5 (2ª generazione) e una Philips Hue Smart Plug (Presa Intelligente) – tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

Tieni sott’occhio la tua giornata con Alexa – Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce.

Gestisci la tua Casa Intelligente – Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.