Kit di 5 lampadine WiFi 7W a soli 9,90€ incluse spedizioni

Su Amazon, il kit da 5 lampadina Smart Aigostar con supporto Alexa e Google Home costa solo 9,90€ invece di 32,99€.

Su Amazon, il kit da 5 lampadina Smart Aigostar con supporto Alexa e Google Home, attacco E27, potenza 7W e colore cangiante è scontato del 70% e costa solo 9,90€ invece di 32,99€. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 70% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Acquista 5 lampadine WiFi 7W a soli 9,90€ invece di 32,99€

Le lampadina LED Aigostar sono controllabili via app e con la voce via Alexa e Google Assistant. Consentono di scegliere 16 milioni di colori per creare un’atmosfera diversa, e la luminosità di ogni colore può essere regolata dal 10% al 100%.

Ovviamente, queste lampadine includono la funzione timer per spegnersi o accendersi automaticamente a orari prestabiliti. In più sono LED: con 7W di consumi reali, offrono una luce brillante da bene 500 lumen pari a una lampadina a incandescenza da 42W. Ogni lampadina ha una durata di vita stimata di più di 25.000 ore. Non richiede hub o hardware aggiuntivo.