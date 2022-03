iPhone: tre trucchi che devi assolutamente conoscere

Sai che puoi scattare foto in sequenza con un semplice swipe? Scopri tre utilissimi trucchi per il tuo iPhone.

Aggiornamento dopo aggiornamento, gli iPhone di Apple accolgono un numero incalcolabile di funzioni. E questo è solamente un bene ai fini dell’esperienza d’uso dell’utente, che può contare su hardware e software sempre al centro dell’attenzione dell’azienda di Cupertino. Alcune feature, però, vengono introdotte un po’ in sordina, nonostante siano abbastanza utili. Con il passare del tempo tendono a diventare “trucchi”, e noi siamo qui per svelarteli.

Il tuo iPhone non deve avere segreti per te, devi poterlo utilizzare al massimo delle sue potenzialità. Devi sprigionare tutta la sua potenza e la sua versatilità. Ecco dunque tre trucchi segreti per iPhone che – probabilmente – non conosci.

La modalità trackpad della tastiera

Quante volte ti sarà capitato di comporre contenuti testuali (messaggi su WhatsApp, post sui social network e così via) con errori di battitura o con una formattazione rivedibile. Per applicare delle modifiche bisogna selezionare parole, intere frasi e/o spostare il cursore in un determinato punto del testo.

Prendiamo in considerazione l’ultimo caso. Con un mouse o un trackpad sono tutti bravi, ci mancherebbe, ma con un dito non è poi così facile (vero?). In iOS però c’è una soluzione, e funziona benissimo.

Ti sto parlando della “modalità trackpad”, che – come suggerisce il nome – trasforma la tastiera in un… trackpad! Per farlo è davvero molto semplice: non devi fare altro che tenere premuto per qualche secondo la barra spaziatrice, poi potrai muovere liberamente il cursore in un contenuto testuale trascinando il dito lì dove prima c’erano lettere e simboli.

© Apple / Melablog

Agita per annullare

Torniamo ad un contenuto di testo che, per un motivo o per un altro, vuoi cancellare. Se quello che hai scritto non ti convince, agita il tuo iPhone per annullare l’ultimo inserimento.

Un solo gesto per cancellare tutto. Ti senti un po’ Thanos, vero? Attento a non esagerare però, che se l’iPhone ti scivola da mano poi sono dolori.

Ironia a parte, è un metodo davvero efficace e facile da mettere in pratica. Questa funzione prende il nome di “agita per annullare”, e puoi abilitarla/disabilitarla tramite l’app di sistema Impostazioni.

Recati in Impostazioni → Accessibilità → Tocco → Agita per annullare.

© Apple / Melablog

I segreti della fotocamera

Rec Mode

Come certamente saprai, l’app di sistema Fotocamera del tuo iPhone si articola in più modalità. Foto, Video, Ritratto, Slo-Mo, Panoramica e così via. Ma chi ha detto che per registrare un video devi obbligatoriamente passare all’apposita modalità?

Quando lancia l’app Fotocamera, puoi scattare subito una foto e… registrare un video. Come? Tieni premuto sul pulsante bianco che usi solitamente per scattare, così facendo inizierai a registrare. Poi, con uno swipe verso destra puoi bloccare la modalità di registrazione (icona del lucchetto).

© Apple / Melablog

Scatto in sequenza

Sei ancora in “modalità foto”? Benissimo, partendo dal pulsante per lo scatto (quello bianco), effettua uno swipe verso sinistra. Tieni premuto per scattare fotografie in sequenza, e alza il dito quando hai finito.

Ora vai nella tua galleria e scegli se salvare tutti gli scatti o solo quelli che reputi siano venuti meglio.

© Apple / Melablog

Allora, cosa ne pensi? Conoscevi già questi trucchetti da utilizzare sul tuo iPhone?