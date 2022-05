iPhone SE (2022) è il telefono che DEVI comprare oggi (sconto SUPER su Amazon)

iPhone SE (2022) è il telefono del momento: costa poco, ha un processore aggiornatissimo e ha perfino il modem 5G di ultima generazione.

Se state cercando un nuovo smartphone da sostituire a quello vecchio e non intendete spendere troppo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando di iPhone SE (2022), un mediogamma davvero incredibile che costa pochissimo per quello che offre. La versione da 64 GB infatti, che solitamente si porta a casa a 529,00€, oggi sarà vostra con 475,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna celere in 24 o 48 ore per gli abbonati al servizio di Amazon Prime.

Inutile dirvi che si tratta di un’ammiraglia potentissima con un design “classic”. Di fatto, l’estetica è quella “di sempre”, la medesima vista sul modello SE (2022) ma anche di iPhone 8. Il cuore e i chipset però, sono completamente nuovi. Affrettatevi, perché un’offerta così non si vede tutti i giorni.

iPhone SE (2022): è quello da comprare

iPhone SE (2022) dispone di un potentissimo cuore Apple Bionic A15 di ultima generazione, coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e da storage da oltre 64 GB. Praticamente avrete potenza, velocità e tanto spazio per l’archiviazione dei vostri file o app preferite. Potrete scegliere di usare il 5G o il 4G, a seconda del vostro provider di telefonia, ma avrete anche la possibilità di godere del Touch ID per l’autenticazione biometrica. Cosa significa questo? Semplice: massima sicurezza per transazioni, pagamenti in-app e non solo, tutto contactless. Di fatto, il telefono è dotato di modulo NFC.

Posteriormente abbiamo una camera da 12 Megapixel risoluta e dotata di features come gli stili fotografici, la Portrait Mode e molto altro ancora. Insomma, capite bene che è un dispositivo unico al mondo, compatto, leggerissimo e con uno schermo da 4,7 pollici Retina LCD. A nostro avviso, è un gadget perfetto per chi cerca praticità, compattezza, leggerezza e versatilità.

Anche l’autonomia è top (e ve lo dice un possessore di SE 2022): ci potrete fare la giornata intera ma, ad ogni modo, c’è anche la ricarica rapida o la wireless charging. A 475,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.