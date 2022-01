iPhone 15, lenti a periscopio fino a 10X

Con iPhone 15 arrivano le lenti a periscopio per aumentare lo zoom ottico fino a 10x, senza aumentare lo spessore del telefono.

Sappiamo che Apple sta lavorando da tempo a un sistema di lenti a periscopio che permetterà di incrementare drasticamente lo zoom ottico di iPhone senza dover aumentarne al contempo lo spessore. E ora sappiamo anche che, con iPhone 15, saranno rivoluzionarie.

A differenza dello zoom digitale, che ottiene un effetto molto scarso attraverso processi di manipolazione digitale dell’immagine, lo zoom ottico è un insieme di lenti che permette di aumentare o diminuire il punto focale secondo necessità; il risultato è un ingrandimento senza perdita di qualità che però ha un costo in termini di meccanica e soprattutto di spessore dei dispositivi.

All’interno di uno smartphone, tuttavia, lo spazio a disposizione è molto esiguo ed ecco perché Apple sta esplorando tecnologie diverse che permettano di aumentare di aumentare l’ingrandimento della fotocamera senza incidere su peso, spessore e complessità del device.

Da principio pensavamo che questa tecnologia potesse arrivare con iPhone 14, ma ora l’analista Jeff Pu sostiene che invece farà capolino su iPhone 15 Pro e che si spingerà fino a 10x. Ciò permetterà ad iPhone di eguagliare su questo fronte la concorrenza: ad oggi, infatti, solo pochi smartphone sono dotati di zoom a telescopio; per esempio, il Samsung Galaxy S21 Ultra e il Huawei P40 Pro+. A mo’ di paragone, invece, basti sapere che iPhone 13 Pro è limitato ad un semplice zoom ottico 3x, dunque il salto tecnologico che si prospetta è davvero importante.

Per il momento, di iPhone 15 non sappiamo molto. Gli unici rumors, al di là dello zoom ottico 10x e della fotocamera da almeno 48 Megapixel, riguardano infatti la scocca che dovrebbe ereditare un design a grattugia ispirata al Mac Pro e del Pro Display XDR. Ciò consentirà al telefono di raggiungere una notevole rigidità strutturale a fronte di maggiore leggerezza e di una superficie più ampia per dissipare il calore.