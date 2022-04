iPhone 14, super batteria con la tecnologia delle Auto Elettriche Samsung

I prossimi iPhone potrebbero avere una batteria incredibilmente efficiente. Grazie alla tecnologie dei veicoli elettrici Samsung.

La batteria di iPhone 14 potrebbe essere molto più sofisticata e performante di quanto avremmo osato sperare. Grazie ad una complessa tecnologia ereditata dalla ricerca sui veicoli elettrici di Samsung. In luogo del tradizionale metodo costruttivo a “jellyroll” utilizzato per le batterie ricaricabili, nelle auto elettriche Samsung dispone i materiali in strati che aumentano la densità energetica del 10% a parità di spazio.

Dopo un periodo pilota in Cina, la nuova tecnologia costruttiva verrà implementata su tutte le linee di produzione della società, incluse quelle in Corea del Sud. Dopodiché è altamente probabile che anche altri produttori, incluso Apple, vorranno accedere avere accesso a questa tecnologia.

Le batterie fornite da Samsung SDI, già utilizzate su iPad e MacBook, sarebbero infatti perfette anche per iPhone; dunque è possibile che in futuro Cupertino abbandoni la cinese Amperex Technology per sfruttare le migliori caratteristiche offerte dalle batterie di Samsung.

Al momento, “Apple utilizza una struttura multi-cell in cui connette batterie multiple per aumentare l’autonomia dei suoi iPhone.” La famosa batteria “con struttura a L.” Una scelta tecnica che nasce dalle limitazioni sulla densità energetica massima ottenibile con le batterie più piccole. Le nuove batterie di Samsung SDI tuttavia consentiranno a Cupertino di “evitare l’attuale design e di creare smartphone più leggeri e con maggiore autonomia.” Oppure, in alternativa, mantenere peso e design attuali, aumentando però in modo significativo la durata della batteria.