iPhone 14: fotocamera più grande del 21% per il sensore da 48MP

Il modulo fotocamera di iPhone 14 sarà gigantesco. Per infilare il sensore da 48 Megapixel, avrà bisogno del 21% in più di spazio.

Il modulo fotocamera di iPhone 14 sarà davvero ipertrofico. Per infilare il sensore da 48 Megapixel nella componentistica, Apple avrà bisogno del 21% di spazio in più. E non è la prima volta che i rumors tirano fuori questa storia, il che significa che molto probabilmente è vera.

Lo aveva già detto Ming Chi-Kuo, uno degli analisti più affidabili. A suo dire, gli schemi tecnici di iPhone 14 Pro sono autentici e la fotocamera non sarà a filo con la scocca, come speravamo inizialmente.

In un tweet, ha spiegato infatti che “la ragione principale della protrusione più ampia e più pronunciata della fotocamera posteriore di iPhone 14 Pro/Pro Max è l’aggiornamento della fotocamera a 48 Megapixel (contro i 12 MP di iPhone 13 Pro/Pro Max). La lunghezza diagonale del [sensore] CIS da 48MP aumenterà del 25-35% e l’altezza della lente 7P da 48MP aumenterà del 5-10%.”

E la stessa indiscrezione giunge ora anche da Weibo, il social cinese. Pare che il sensore sarà prodotto da Sony, come quello di iPhone 13 Pro, ma che avrà dimensioni di 36.73mm in larghezza e 38.21mm in altezza contro gli attuali 35.01mm x 36.24mm; lo spessore passerà dagli attuali 3.60mm su iPhone 13 Pro a 4.17mm su ‌iPhone 14 Pro‌. Tuttavia, erediterà il medesimo sistema Dual Pixel Auto Focus (Apple lo chiama “Focus Pixels) e la medesima registrazione video 16:9 HDR fino a 60 fps.

Per quanto concerne il design del nuovo dispositivo, invece, sarà caratterizzato da una fotocamera frontale a pillola in iPhone 13 Pro e Pro Max; su iPhone 14 mini e iPhone 14, invece, resta l’onta del notch.

Come da tradizione, iPhone 14 sarà presentato all’evento di settembre; l’annuncio ufficiale e gli inviti alla stampa saranno diramati dopo l’estate.