Presentato solo un mese fa, oggi puoi acquistare iPhone 13 Verde a prezzo scontato: 128GB di memoria, 5G e un comparto fotografico da paura.

Tra le new entry annunciate all’evento dell’8 marzo, il primo del 2022 per Apple, iPhone 13 nell’inedita finitura Verde e con memoria interna da 128GB è oggi acquistabile ad un prezzo incredibile. Lo sconto del 12% (che non è assolutamente poco per uno smartphone dell’azienda di Cupertino) porta la somma finale a 829 euro. E puoi acquistarlo anche a rate mensili, 5 da 165,80 euro.

Acquista iPhone 13 128GB (Verde) a 829 euro 939 euro

© Apple

iPhone 13, di bello non c’è solo la finitura Verde

Display Super Retina XDR da 6,1″

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

© Apple

© Apple