iPhone 13 Pro: se siete dei CONTENT CREATOR, deve essere vostro

iPhone 13 Pro è uno dei migliori dispositivi al mondo per quanto concerna la realizzazione di contenuti video e foto. Oggi si porta a casa a soli 1077,99€.

Lo diremo senza troppi giri di parole: iPhone 13 Pro di Apple è il cameraphone del momento. Il telefono con cui fare video a livello professionale più compatto del momento. Grazie alle sue chicche software, questo prodotto regala tante soddisfazioni nell’uso quotidiano ma tira fuori il meglio di sé quando lo si utilizza per girare un video.

Onestamente noi ne siamo innamorati e il motivo è presto detto: non c’è nessun altro smartphone al mondo con una dotazione hardware sul fronte fotografico così corposa, con tre lenti super performanti, con un software unico ricco di chicche davvero intriganti (Cinema Mode, stili fotografici, Super Slow-Motion), video in HDR 4K e molto altro ancora. E la pasta dell’immagine poi, è una delle più realistiche che vi siano al mondo. Oggi questo gioiellino ve lo portate a casa a soli 1077,89€ da Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. In 24 o 48 ore sarà a casa vostra, con tutti i vantaggi tipici del noto portale di e-commerce americano. È in colorazione Silver, con frame in acciaio e retro opaco. C’è la ricarica wireless e la MagSafe charger.

iPhone 13 Pro: il re dei cameraphone

Non abbiamo ancora detto della potenza bruta di questo terminale: il processore Apple Bionic A15 elabora al meglio le immagini che vengono prodotte dal dispositivo e, per i più esigenti, citiamo che c’è il formato ProRAW e il formato video ProRES. Cosa significa? Semplice: una capacità di postproduzione a livello cinematografico e professionale.

L’autonomia poi è eccezionale: oltre un giorno di utilizzo standard e ore ed ore di ripresa video ininterrotte. Non dovrete mai temere di rimanere a secco: male che vada, una batteria MagSafe portatile (vi suggeriamo questa da Amazon) e avrete risolto tutti i problemi.

iPhone 13 Pro a soli 1077,99€ è davvero imperdibile: pensate che potete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio CreditLine di Cofidis.