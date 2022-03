I due colossi di Apple e Samsung si sfidano in uno speed test: chi vince tra iPhone 13 Pro Max (2021) e Galaxy S22 Ultra (2022)?

Il Galaxy S22 Ultra è lo smartphone di punta di Samsung per il 2022, un device che garantisce ottime prestazioni sotto ogni punto di vista. Per questo motivo, i confronti con la concorrenza sono (quasi) d’obbligo. Come se la cava, ad esempio, in uno speed test contro iPhone 13 Pro Max? Scopriamolo.

Prima di passare al risultato finale, è bene precisare che quello sopra citato è lo smartphone di fascia più alta di Apple del 2021, non di quest’anno. I due smartphone appartengono dunque a generazioni differenti, ma nonostante ciò la sfida mantiene il suo interesse. E poi non abbiamo dubbi sul fatto che a settembre/ottobre il confronto sarà riproposto, ma con iPhone 14 Pro Max (se questo sarà il nome del dispositivo).

Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: speed test

I due protagonisti dello scontro hanno schede tecniche da veri giganti del settore. Diamo un’occhiata.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Processore: Snapdragon 8 Gen 1

12GB di RAM

256GB di archiviazione

Risoluzione 3088 x 1440

Sistema operativo: Android 12

iPhone 13 Pro Max

Processore: A15 Bionic

6GB di RAM

128GB di archiviazione

Risoluzione 2778 x 1284

Sistema operativo: iOS 15

Quale tra i due è lo smartphone più veloce?

Lo speed test eseguito da PhoneBuff come al solito si articola in due giri in cui gli smartphone devono avviare una serie di applicazioni, alcune anche “pesanti” come Call of Duty Mobile e Subway Surfers.

iPhone 13 Pro Max Giro 1 completato in 02:22:59 Giro 2 completato in 00:49:53

Galaxy S22 Ultra Giro 1 completato in 02:24:42 Giro 2 completato in 00:50:02



Avendo tagliato il traguardo per primo in entrambi i giri, iPhone 13 Pro Max è il vincitore di questa sfida. Il Galaxy S22 Ultra di Samsung esce sconfitto, ma i risultati registrati sono comunque ottimi, molto vicini a quelli ottenuti dallo smartphone di Apple.