Nuovo minimo storico per iPhone 13 Pro Max nella finitura Grafite e con 128GB di storage: scopri la promozione.

Pronti a farti uno stupendo regalo di Pasqua? Lo sconto di 94 euro porta iPhone 13 Pro Max da 128GB – tinta Grafite – ad un nuovo minimo storico. Puoi acquistarlo a 1.195 euro e puoi optare anche per il pagamento in 5 rate mensili da 239 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è segnalato in “disponibilità immediata”.

Acquista iPhone 13 Pro Max 128GB (Grafite) a 1.195 euro 1.289 euro

© Apple

Display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 28 ore di riproduzione video: più autonomia di ogni altro iPhone

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità1

Compatibilità con gli accessori MagSafe: aggancio rapido e ricarica wireless più veloce

© Apple