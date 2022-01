iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Prenotabile al Minimo Storico

L’iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Sierra è prenotabile al Minimo Storico su Amazon. Solo 1329€ invece di 1409€ pari a uno sconto del 6%.

L’iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Sierra è prenotabile al Minimo Storico su Amazon. Costa solo 1329€ invece di 1409€, il che corrisponde a uno sconto del 6%. Anche a rate da 266€ al mese.

Prenota iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Sierra a 1329€ invece di 1409€ o a rate da 266€ al mese

Al momento della stesura di questo post, questo iPhone risulta non disponibile, ed è proprio per questo che costa così poco. La logistica di Amazon è incredibilmente veloce ed è molto probabile che tornerà disponibile in tempi molto rapidi. Pertanto, il consiglio che ti diamo è di metterlo nel carrello e ordinarlo ora, perché appena tornerà disponibile (e potrebbe accadere anche tra pochi minuti), il prezzo aumenterà sensibilmente. In ogni caso, l’addebito avviene solo al momento della spedizione effettiva, e puoi comunque cancellare l’ordine in qualunque momento.

Altra cosa importante: il Rateo Amazon a tasso 0 reale è molto conveniente, ma non è disponibile per tutti gli utenti. Dipende dalle politiche del colosso dell’e-commerce e non c’è niente che si possa fare a riguardo. In alternativa, valuta il finanziamento Cofidis.

Questo iPhone 13 Pro Max può contare su: