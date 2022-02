La custodia Apple ad un prezzo SUPER solo per oggi: è la versione (PRODUCT)RED per iPhone 13 Pro.

Le custodie originali Apple sono tra le più desiderate ma il prezzo di listino obbliga molti potenziali acquirenti a posare lo sguardo su proposte più economiche. Oggi però in offerta su Amazon c’è la custodia MagSafe in silicone (PRODUCT)RED per iPhone 13 Pro a 29,99 euro. Lo sconto del 45% è sul prezzo solito di 55 euro. Un affare, non c’è che dire.

Acquista la Custodia Apple MagSafe in silicone (PRODUCT)RED per iPhone 13 Pro a 29,99 euro 55 euro

L’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto, mentre la fodera interna in soffice microfibra protegge ogni millimetro del tuo iPhone.

Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 13 Pro, la custodia è facile da agganciare, e anche la ricarica wireless diventa più veloce. Quando sei a corto di batteria poi non hai bisogno di togliere la custodia: ti basta collegare l’alimentatore MagSafe o appoggiare l’iPhone su una base certificata Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: non è solo bella da vedere, è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.