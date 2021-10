iPhone 13 mini già disponibile in sconto su Amazon

A pochi giorni dal suo arrivo in Italia, il nuovo iPhone 13 mini è già disponibile su Amazon con uno sconto del 3% sul prezzo di listino.

iPhone 13 è disponibile anche in Italia da una manciata di giorni, ma già da oggi possiamo iniziare a vedere i primi timidi sconti su Amazon che coinvolgono il modello più piccolo e compatto della nuova serie, iPhone 13 Mini, venduto da Apple a partire da 839 euro per il taglio da 128 GB.

Oggi, però, è possibile risparmiare 21,56 euro sull’acquisto di iPhone 13 mini Azzurro con 128 GB di spazio di archiviazione, un piccolo sconto del 3% che a pochi giorni dall’uscita di iPhone 13 può essere considerato un caso più unico che raro.

Il modello di iPhone 13 Mini in offerta non è disponibile con spedizione immediata, ma verrà spedito e consegnato, ovviamente senza costi aggiuntivi, entro 13 giorni. La buona notizia è che trattandosi di un prodotto venduto e spedito da Amazon può essere acquistato anche in 5 rate mensili da 163,49 euro per un totale di 817,44 euro.

Il nuovo iPhone 13 Mini, al pari delle sue versioni più potenti, vanta un design piatto con Ceramic Shield, resistenza IP68 all’acqua, nuova disposizione delle fotocamere frontali con lenti posizionate in diagonale. Il notch è più piccolo rispetto alla generazione precedente di iPhone grazie ai nuovi sensori TrueDepth per il Face ID che sono stati riprogettati e occupano il 20% in meno.

Sotto la scocca troviamo il processore A15 Bionic, il più veloce del mercato, una batteria più capiente e un display Super Retina XDR da 1200 nit di picco. La nuova CPU da 6 core (2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) è costruita con processo produttivo da 5nm e include quasi 15 miliardi di transistor. È il 50% più veloce del suo competitor più prossimo.

E la fotocamera? Non siamo ai livelli di iPhone 13 Pro Max, ma anche la iPhone 13 mini può vantare la nuova Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps). La fotocamera posteriore Ultra wide da 12 MP permette di ottenere foto ancora migliori grazie al sensore con tecnologia sensor-shift mutuata da iPhone 12 Pro. L’ISP di nuova generazione invece rende questo sistema a doppia fotocamera il più sofisticato della linea iPhone, con sensore da 1.7-micron e diaframma da f/1.8.