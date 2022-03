iPhone 13 Verde e iPhone 13 Pro Verde Alpino sono ora acquistabili con “disponibilità immediata”, in tutte le configurazioni.

È passata un po’ in secondo piano la presentazione, durante l’evento Peek Performance dell’8 marzo, delle nuove colorazioni di iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Parliamo di “Verde” e “Verde Alpino” rispettivamente, da oggi ufficialmente acquistabili su Amazon.

La consegna, per la maggior parte dei modelli, è prevista per domenica 20 marzo. Le scorte però potrebbero essere limitate e di conseguenza i tempi di spedizione e consegna potrebbero slittare.

© Apple

Di seguito trovi tutti i link utili per acquistare iPhone 13 e iPhone 13 Mini in Verde, e iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in Verde Alpino. Quelli di seguito riportati sono i prezzi di listino delle singole configurazioni, ma se sei fortunato – visti alcuni sconti già segnalati giorni fa – potresti anche imbatterti in qualche offerta.

iPhone 13 Mini Verde

iPhone 13 Verde

iPhone 13 Pro Verde Alpino

iPhone 13 Pro Max Verde Alpino

© Apple

Nel corso della giornata (18 marzo 2022), altri nuovi device Apple saranno acquistabili con disponibilità immediata. Parliamo di iPhone SE 2022, iPad Air di quinta generazione, Mac Studio e Studio Display.