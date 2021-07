iPhone 13: Ecco la data di lancio a settembre

Il momento è finalmente giunto. Abbiamo la data di lancio di iPhone 13 a settembre, e le aspettative sono alle stelle.

In une recente nota agli investitori Wedbush, gli analisti rivelano che c’è un grandissimo fermento per iPhone 13, la prossima generazione di smartphone Apple. E non ci dicono soltanto quanti ne verranno prodotti, ma perfino quando verranno lanciati. Ecco la fatidica data che tutti aspettavamo.

Il grande successo di iPhone 12 sarà niente in confronto a quello previsto per il suo successore. A dire degli analisti, infatti, ci si aspetta una produzione compresa tra 90 e 100 milioni di unità di iPhone 13, che corrisponde al 15% in più rispetto all’anno scorso.

I numeri chiaramente sono “suscettibili di variazione” e potrebbero subire anche grossi scossoni rispetto al preventivato, soprattutto a causa della pandemia e della crisi globale dei semiconduttori. Ma l’impressione è che Apple abbia saputo giocare bene le sue carte e far valere la propria potenza di fuoco, rispetto ai competitor; anche perché, in autunno milioni di utenti hanno già in programma di cambiare smartphone:

“Riteniamo che il robusto ciclo di prodotto consumer continuerà globalmente per Cook e i suoi, specialmente se -consideriamo che circa 250 milioni di utenti su un totale di 975 milioni di iPhone, non aggiorna il proprio telefono da oltre 3,5 anni in base alla nostra analisi. Ciò implica una gigantesca domanda potenziale all’interno della base utenza di Apple.”

iPhone 13: Data di Lancio

E questo ci porta alla domanda che tutti ci facciamo: quando arriva? Mentre rullano i tamburi, vi diamo anche una chicca in anteprima per ingannare l’attesa: Wedbush conferma lo scanner LiDAR su tutti i modelli e, contrariamente alle ultime indiscrezioni, sostiene pure che il taglio di memoria più ampio arriverà a 1TB (ipotesi che avevamo scartato alla luce dei rumors più recenti).

E ora, per rispondere alla domanda clou, eccovi accontentati. iPhone 13 debutterà nella “terza settimana di settembre” e poiché di solito i keynote Apple vengono fissati sempre di martedì, ciò significa che iPhone 13 verrà lanciato il 14 settembre 2021. Con una conferenza tutta virtuale, e senza pubblico per ovvi motivi.

E questo sempreché la pandemia non si metta di traverso come l’anno scorso, quando ha causato lo slittamento di un mese della conferenza. Chi di voi non vede l’ora di vedere i nuovi dispositivi? E chi ha in programma di cambiare iPhone? Parliamone assieme su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

