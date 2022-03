Ora puoi preordinare iPhone 13 e iPhone 13 Mini in Verde e iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in Verde Alpino: tutti i link nell’articolo.

È passata un po’ in secondo piano la presentazione, durante l’evento Peek Performance dell’8 marzo, delle nuove colorazioni di iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Parliamo di “Verde” e “Verde Alpino” rispettivamente, da oggi ufficialmente preordinabili su Amazon. La consegna – così come la disponibilità in negozi online e fisici – è prevista a partire dal 18 marzo.

Di seguito trovi tutti i link utili per prenotare iPhone 13 e iPhone 13 Mini in Verde, e iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in Verde Alpino.

iPhone 13 Mini Verde

iPhone 13 Verde

iPhone 13 Pro Verde Alpino

iPhone 13 Pro Max Verde Alpino

Green iPhone 11 vs new iPhone 13s pic.twitter.com/fa7Zrf0Off — iJustine (@ijustine) March 11, 2022

Oggi Apple ha dato il via ai preordini anche di iPhone SE 2022 e iPad Air di quinta generazione.