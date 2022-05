iPhone 13 è il telefono più richiesto: su Amazon lo prendi ad un prezzo WOW

iPhone 13 è uno dei telefoni più venduti e apprezzati dei primi mesi del 2022: a riportare la notizia ci ha pensato il noto sito di Canalys.

Secondo quanto leggiamo, scopriamo che iPhone è stato uno dei telefoni più venduti dei primi mesi del 2022 in Nord America. A riportare questi dati ci ha pensato il portale di analisi Canalys. Ovviamente, siamo consapevoli che gran parte delle spedizioni è stata rappresentata dalle performance finanziarie dell’ultima serie di melafonini, iPhone 13. Grazie a questi gadget, la mela ha ottenuto una quota di mercato pari al 51%. Un record su tutti i fronti.

Intanto, se siete interessati anche voi, vi segnaliamo che proprio iPhone 13, nella sua colorazione Blue, con taglio da 256 GB, si porta a casa a soli 887,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

iPhone 13: ecco come è riuscito a conquistare tutti

Non di meno, riportiamo le parole di Brian Lynch, analista di Canalys:

Il mercato degli smartphone in Nord America è stato sostenuto dalla forte crescita di Apple. In questo trimestre, l’elevata popolarità dell’iPhone 13 è stata il fattore chiave. Con la domanda globale più incerta, Apple ha spostato più dispositivi in ​​Nord America dopo aver dato la priorità ad altre regioni nel quarto trimestre del 2021, consentendole di soddisfare maggiormente la domanda e consegnare gli ordini arretrati rispetto al trimestre precedente.

Si scopre anche che l’ottimo iPhone SE, nonostante non sia un device dotato del supporto per il 5G mmWave (solo 5G sub-6 GHz), rappresenterà una pietra miliare per la compagnia nei mesi a venire. Sono in molti a ritenere che questo midrange dal prezzo contenuto (solo 499,00€ su Amazon) possa trainare oltre 1 miliardo di utenti Android.

Onestamente, noi troviamo questo terminale di fascia media un gadget incredibile, dal design “classicheggiante” ma dalle prestazioni top grazie all’Apple Bionic A15 e al modem 5G.

Si stima che le vendite di gadget della mela in Nord America hanno raggiunto quota di 39 milioni di pezzi nel corso del primo trimestre dell’anno. Apple ha ottenuto un 51%, crescendo del 19% in pochissimi mesi. Samsung invece, ha ottenuto solo 1% in più.