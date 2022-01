iPhone 13, Apple rimuove la cancellazione del rumore

In iPhone 13 manca una feature che era sempre stata presente, la Cancellazione del Rumore. E non è un bug: non tornerà più.

C’è un piccolo mistero che si sta consumando in queste ore. Gli utenti non riescono a trovare su iPhone 13 una feature che era presente da tempo immemorabile sugli smartphone con la mela. Da principio si era pensato ad un bug, ma ora arriva la doccia fredda: Apple ha eliminato d’ufficio la funzione di cancellazione del rumore di fondo, e non tornerà più.

La Cancellazione del rumore, spiega Apple, “riduce il rumore ambientale durante le chiamate, quando tieni il ricevitore vicino all’orecchio.” Si tratta di una piccola feature di accessibilità che però aumenta drasticamente la qualità complessiva e l’intelligibilità di una telefonata, tant’è che ne consigliamo l’attivazione a tutti.

La feature può essere attivata in Impostazioni → Accessibilità → Contenuti audiovisivi → Cancellazione rumore.

Peccato però che l’opzione, presente da anni su tutti gli iPhone, sia sparita da iPhone 13 senza lasciar traccia. E contrariamente a quel che si credeva (o sperava) all’inizio, è una precisa scelta di Apple. La conferma è giunta per voce dell’account Twitter ufficiale di Cupertino che, alla domanda di un utente, risponde:

“La cancellazione del rumore non è disponibile su iPhone, ed ecco perché non vedi questa specifica opzione nelle Impostazioni. iPhone 13 non supporta la cancellazione del rumore per le telefonate? Corretto.”

Ciò implica che, con ogni probabilità, neppure iPhone 14 supporterà la cancellazione del rumore, il che si tradurrà in conversazioni un po’ più ovattate e meno chiare in luoghi molto affollati o particolarmente rumorosi.

Come Risolvere?

La buona notizia è che iPhone 13 introduce una feature alternativa chiamata Isolamento Vocale (qui spieghiamo cos’ è e come si attiva); la brutta notizia è che funziona esclusivamente per le chiamate FaceTime, audio o video. L’unico modo, dunque, per ottenere la cancellazione del rumore durante le comuni telefonate resta l’acquisto di un paio di AirPods Pro. Non proprio una soluzioni ottimale, ma tant’è.