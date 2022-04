Lo sconto di 331 euro porta iPhone 13 da 512GB e nella finitura (PRODUCT)RED al suo minimo storico.

L’ultimo smartphone top di gamma di Apple raggiunge, in occasione dei saldi di primavera su Amazon, il suo minimo storico. Parliamo di iPhone 13 da 512GB nella finitura (PRODUCT) RED, oggi disponibile a 957,98 euro. Lo sconto odierno sul prezzo di listino di 1.289 euro è di 331,02 euro. Davvero incredibile.

A tua disposizione anche il pagamento in 5 rate mensili offerto da Amazon (191,60 euro al mese), senza costi aggiuntivi e/o spese nascoste.

Acquista iPhone 13 512GB (PRODUCT)RED a 957,98 euro 1.289 euro

Attualmente lo smartphone risulta non disponibile, ma non hai nulla da temere. Acquista il prodotto normalmente, poi ti arriverà una email non appena sarà disponibile. Meglio approfittarne subito, l’offerta potrebbe scadere a breve.

Display Super Retina XDR da 6,1″

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

