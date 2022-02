iPhone 13 512GB, ben 288€ di sconto anche a rate

Super sconto del -22% per iPhone 13 512GB Azzurro; risparmi ben 288€ sul prezzo di listino, e lo paghi poco più di 1.000€ contro i 1.289€ di listino

Super sconto del –22% su Amazon per iPhone 13 da 512GB color Azzurro; risparmi ben 288€ sul prezzo di listino, e lo paghi poco più di 1.000€ contro i 1.289€ di listino.

Acquista iPhone (13 512GB) a 1.000€ invece di 1.289€

Anche se la spedizione viene data “Generalmente entro 1-2 mesi” in realtà la logistica del colosso dell’e-commerce statunitense è molto più efficiente, e con ogni probabilità il dispositivo tornerà disponibile entro pochi giorni, se non ore. Tuttavia questa è al ragione per cui ora costa così poco, dunque meglio approfittarne subito. Tanto più che puoi sempre disdire l’ordine in qualunque momento, se trovi un’offerta migliore.

Grazie a questa promo, puoi portarti a casa un iPhone 13 carrozzato con ben 288€ di sconto sul prezzo di listino. Anche con 12 rate molto basse da 83,46€ al mese (contro il piano d’ammortamento standard che di solito è di 5 mesi). Il tutto sempre a tasso zero reale, senza finanziarie né attese.

Lo sconto si applica solo alla versione azzurra. Queste le caratteristiche del prodotto:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità