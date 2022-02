iPhone 13 (128GB) Rosso, a rate da 160€ al mese

L’iPhone 13 (128GB) (PRODUCT) RED con livrea rossa è scontato di ben 137€ rispetto al prezzo di listino. E col super rateo Amazon a tasso zero reale può essere tuo a 160€ al mese, per 5 mesi.Acquista iPhone 13 (128GB) Rosso a 802€ (invece di 939€) o a rate da 160€ al meseNon càpita quasi

Acquista iPhone 13 (128GB) Rosso a 802€ (invece di 939€) o a rate da 160€ al mese

Non càpita quasi mai di trovare un prodotto Apple con uno sconto tanto goloso e con disponibilità immediata. Tra l’altro, oltre all’eccellente offerta, puoi cumulare anche la convenienza del Rateo Amazon a tasso zero reale. Non è una finanziaria, e non prevede né firme né contratti: è semplicemente una ripartizione su 5 mesi della spesa, operata direttamente da Amazon. Tutto qua.

Se il Rateo Amazon non è disponibile, significa che non è disponibile per il tuo account, e sfortunatamente non c’è nulla che tu possa fare a riguardo; in alternativa, puoi valutare il finanziamento Cofidis.

Queste le caratteristiche del dispositivo:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Colorazione Galassia

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

