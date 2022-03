Display Super Retina XDR da 6,1″, design Ceramic Shield, chip A15 Bionic, fotocamera da urlo: iPhone 13 torna al minimo storico.

Meno di ventiquattro ore fa Apple ha presentato il nuovo budget phone del suo listino, ma l’attenzione – soprattutto quando ci sono offerte di questo tipo – continua ad essere rivolta ai top di gamma. Oggi iPhone 13 da 128GB è in offerta 829 euro.

Si tratta del minimo storico, reso possibile dallo sconto del 12% che si traduce in un risparmio di 110 euro sul prezzo di listino di 939 euro. In alternativa, c’è il pagamento in 12 rate mensili con Cofidis.

Acquista iPhone 13 128GB a 829 euro 939 euro

iPhone 13, il top di gamma di Apple

Display Super Retina XDR da 6,1″

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità