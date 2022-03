iPhone 12 mini (64GB) rosso a un super prezzo: 587

Puoi ordinare iPhone 12 mini da 64GB (PRODUCT) RED su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente. Può essere tuo a 587€ invece di 719€.

Puoi ordinare iPhone 12 mini da 64GB (PRODUCT) RED su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente. Può essere tuo a 587€ invece di 719€.

Acquista iPhone 12 mini da 64GB (PRODUCT) RED a 587€ invece di 719€

Non lasciarti ingannare dalla dicitura “Attualmente non disponibile” perché la logistica Amazon lo renderà nuovamente disponibile nelle prossime ore; tuttavia, questa è la ragione per cui ora costa così poco.