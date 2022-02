In SUPER SCONTO iPhone 12 in nero e con memoria interna da 128GB. L’offerta porta il top di gamma di Apple sotto la soglia dei 730 euro.

È l’iPhone di penultima generazione, ma ha poco o nulla da invidiare rispetto allo smartphone giunto sul mercato nel 2021. iPhone 12 nel taglio da 128GB è ora disponibile ad un prezzo particolarmente vantaggioso: lo sconto è di circa 164 euro, dunque il costo finale passa da 889 euro a 725,06 euro.

Lo smartphone ha un display Super Retina XDR da 6,1″ con tecnologia Ceramic Shield, supporta la connettività 5G ed è un fulmine in tutte le operazioni grazie al chip A14 Bionic. Sulla scocca posteriore vi è una doppia fotocamera da 12MP con Modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e in grado di registrare video HDR a 4K in Dolby Vision. Spicca inoltre la certificazione IP68, che si traduce in una resistenza all’acqua.

L’alternativa a quello unico è il pagamento in 5 rate mensili da 145,02 euro. iPhone 12 128GB è spedito e venduto da Amazon.

Acquista iPhone 12 128GB Nero a 725,06 euro 889 euro