iPhone 12 64GB Viola a un super prezzo: oltre 90€ di sconto

L’iPhone 12 Viola da 64GB è scontato di ben 93€ su Amazon, anche a piccole rate da soli 53€/mese per 12 mesi; in alternativa, lo acquisti a 646€ in un’unica soluzione.

Caratteristiche di iPhone 12:

Velocità 5G

A14 Bionic è il chip più veloce mai visto su uno smartphone.

Display Super Retina XDR (OLED)

Sistema a doppia fotocamera

Smart HDR 3

Dettagli Tecnici:

Display Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con True Tone Capacità 64GB, 128GB, 256GB Resistente all’acqua Design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68) Fotocamera Doppia fotocamera da 12 MP con modalità Ritratto, Controllo profondità, Illuminazione ritratto, Smart HDR e Video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps Fotocamera anteriore Fotocamera anteriore TrueDepth da 12 MP con modalità Ritratto, Controllo profondità, Illuminazione ritratto e Smart HDR 3 Batteria e alimentazione Riproduzione video (in streaming): Fino a 12 ore. Riproduzione audio: Fino a 80 ore. Adattatore da 20 W o superiore (venduto separatamente). Capacità di ricarica rapida: Fino al 50% di carica in circa 30 minuti con un adattatore da 20 W o superiore.

