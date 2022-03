iPad Pro: Apple lavora al display OLED

Quest’anno dovrebbe arrivare il nuovo iPad Pro. Ma per le varianti con display di tipo OLED se ne riparla tra uno o due anni.

Sul fatto che Apple lancerà nuovi iPad Pro entro la fine dell’anno non sussistono dubbi; e sebbene a Cupertino stiano lavorando ad una versione con display di tipo OLED, non li vedremo prima di uno o due anni. Ecco cosa afferma Ross Young, analista e fondatore di Display Supply Chain Consultants.

“Guardando ai tablet oltre il 2022, ci aspettiamo che Apple dia una scossa di nuovo a questa categoria lanciando iPad Pro OLED” scrive Young in una recente nota agli investitori. Attualmente, infatti, la tecnologia mini-LED è un’esclusiva di iPad Pro da 12,9″ e non si prevede il lancio di una variante mini-LED dell’iPad Pro 11″ entro quest’anno. Ecco perché passare direttamente ad OLED su entrambi i modelli può avere senso, quando ciò sarà tecnicamente possibile.

In base alle fonti coreane di Young, il fornitore dei pannelli OLED sarà LG, sia per il taglio da 11 che da 12,9″, mentre Samsung si limiterà ai tagli più piccoli. Si parla di pannelli di tipo LTPO che porterebbero la tecnologia Pro Motion anche sull’iPad Pro da 11″: si tratta di una tecnologia che permette di modulare il refresh rate dallo schermo da 10Hz a 120Hz in modo dinamico, in base ai contenuti che vengono mostrati di volta in volta. Ciò consente di aumentare la fluidità quando serve, e di ridurla (e risparmiare batteria) quando invece non è necessario.

L’attuale iPad Pro 12,9″ supporta Pro Motion con refresh rate compreso tra 24Hz e 120Hz, ma i nuovi pannelli saranno perfino più efficienti. Tuttavia, non arriveranno prima del 2024. Insomma, c’è tempo.

