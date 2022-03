iPad Pro 11″ Wi-Fi+Cellular 128GB (quasi) minimo storico: a 979€

L’iPad Pro 11″ Wi-Fi+Cellular con 128GB di memoria color Argento è quasi al minimo storico e costa 979€ in un’unica soluzione, oppure a rate 81,59€.

L’iPad Pro 11″ Wi-Fi+Cellular con 128GB di memoria color Argento raggiunge per un soffio il minimo storico e costa 979€ in un’unica soluzione, oppure a rate di 81,59€ al mese per 12 mesi. Non fatevi scoraggiare dal fatto che non sia disponibile: potete prenotarlo a questo prezzo imperdibile, e di sicuro tornerà disponibile nelle prossime ore.

Acquista iPad Pro (11″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) Argento a 979€ o 81,59€ al mese

Chip Apple M1 per prestazioni di un altro livello, display LiquidRetina da 11″¹ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P, fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, fotocamera posteriore con Grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti.

E infine audio a quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale, connettività 5G e Wi-Fi 6, con una batteria che dura tutto il giorno, porta Thunderbolt / USB4 per collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità. E Face ID per l’autenticazione sicura e ApplePay.

iPad Pro non ha bisogno di presentazioni, e a questo prezzo diventa perfino irrinunciabile.

Acquista iPad Pro (11″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) Argento a 979€ o 81,59€ al mese