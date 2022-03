Il gioiellino del 2021 dell’azienda di Cupertino tocca oggi il minimo storico: scopri l’offerta su iPad Mini Wi-Fi da 256GB.

Il più piccolo tablet di casa Apple è oggi disponibile su Amazon al minimo storico. Più precisamente, si tratta di iPad Mini del 2021 con display da 8,3 pollici, connettività Wi-Fi e 256GB di archiviazione.

Il Mini di sesta generazione è un gioiellino con il suo design full screen che fa il verso agli ultimi iPad Air e iPad Pro. E poi, sotto la scocca colorata, batte un cuore potentissimo: il chip A15 Bionic con Neural Engine.

Acquista iPad Mini 2021 Wi-Fi 256GB a 645,43 euro 729 euro

In alternativa al pagamento in unica soluzione, puoi optare per quello in 12 rate mensili da 53,79 euro. Anche se risulta “attualmente non disponibile”, puoi comunque completare l’acquisto. Non appena disponibile, riceverai una email con la data di consegna.

iPad Mini 2021

Display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A15 Bionic con Neural Engine

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica

Altoparlanti con ampio suono stereo

Wi-Fi 6 ultraveloce

Fino a 10 ore di autonomia

Connettore USB-C per ricarica e accessori

Compatibile con Apple Pencil (2ª generazione)