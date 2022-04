iPad Air ultima generazione già in sconto su Amazon

Esatto, ll’iPad di ultima generazione è già in sconto. E puoi acquistarlo anche a rate a tasso zero reale, senza finanziarie né interessi. Da 127€ al mese.

iPad Air (Wi-Fi, 64GB) di ultima generazione color Galassia è in già scontato su Amazon. Lo paghi 635€ invece di 699€, anche a rate da 127€ al mese per 5 mesi. A tasso zero reale e senza finanziaria, grazie al rateo Amazon.

Acquista iPad Air (Wi-Fi, 64GB) Galassia a 635€ (rate da 127€/mese) invece di 699€

Display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso

Chip Apple M1 con Neural Engine

Grandangolo da 12MP

Fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica

Fino a 256GB di archiviazione

Disponibile nei colori blu, viola, rosa, galassia e grigio siderale

Altoparlanti stereo in orizzontale

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Un giorno intero di batteria

Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G