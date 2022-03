iPad Air di quinta generazione è disponibile al preordine: tutti i link per l’acquisto.

Come iPhone SE 2022, a parte da questo momento è possibile prenotare il nuovo iPad Air di Apple, il tablet che punta a prestazioni di livello superiore grazie alla potenza sprigionata dal chip M1. Il device è stato tra i protagonisti dell’evento Peek Performance dell’8 marzo, il primo dell’anno dell’azienda di Cupertino.

Le configurazioni di iPad Air di quinta generazione sono molteplici e variano in base al colore, all’archiviazione interna e al tipo di connettività (che ora si apre anche al 5G). Di seguito trovi tutti i link per acquistare il tablet su Amazon. Ti ricordo che per il pagamento hai due alternative: unica soluzione o 12 rate mensili. L’articolo è venduto e spedito da Amazon.

iPad Air 5 Wi-Fi

iPad Air 5 Wi-Fi + Cellular