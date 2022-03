iPad Air 5 o iPad Mini 6? Guida alla scelta

iPad Air 5 o iPad mini 6? Ecco una guida sintetica per aiutarti a scegliere con serenità il tuo prossimo tablet.

All’Evento Speciale Peek Performance, Apple ha lanciato i nuovi iPad Air con chip M1 e supporto al 5G. È lecito dunque chiedersi come se la cavino rispetto alla controparte mignon, l’iPad mini 6 lanciato un anno fa: quali sono le differenze e quali i punti di raccordo tra i due tablet? Ecco la Guida alla Scelta tra iPad Air 2022 o iPad mini 6.

Fino a ieri il Mac mini offriva feature più moderne come il design tutto schermo privo di pulsante Home, grazie al Touch ID integrato nel pulsante di accensione, gli altoparlanti stereo, il supporto a Center Stage e alla connettività 5G; e anche se ora il gap è stato colmato, continuano a esserci importanti differenze tra i due prodotti. Eccole nel dettaglio.

iPad Air 5 vs. iPad Mini 6: Somiglianze

Confrontando le specifiche, queste sono le funzionalità che iPad Air 5 e iPad Mini 6 hanno in comune:

Design Industriale con bordi piatti

Touch ID integrato nel pulsante di accensione

Display Liquid Retina con Ampia gamma cromatica (P3), True Tone, Rivestimento oleorepellente a prova di impronte, Display a laminazione completa, Rivestimento antiriflesso, Luminosità 500 nit.

Fotocamera da Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8 con zoom digitale 5x e Smart HDR 3

Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps con Zoom durante la riproduzione video 3x, Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps, slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps, Video Time-lapse con stabilizzazione

Fotocamera frontale con ultra-grandangolo da 12MP e angolo di campo 122° con Inquadratura automatica (Center Stage), Flash Retina, Smart HDR 3, Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p)

Compatibile con Apple Pencil (2ª generazione)

Fino a 10 ore di autonomia

Porta USB-C

2 Speaker in modalità landscape

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0

5G con connettività Sub-6GHz

Disponibile in Grigio Siderale, Galassia, Rosa, Viola, Blu

Le differenze tuttavia sono ancora più significative e riguardano il processore, la fotocamera frontale, la compatibilità con le tastiere oltre ovviamente alle dimensioni. Ed è lì che iPad Air brilla.

iPad Air 5 vs. iPad Mini 6: Differenze

iPad mini

Display da 8,3″ con risoluzione di 2.266 x 1.488 pixel a 326 ppi

Design più compatto e maneggevole

Chip A15 Bionic con 4GB di memoria

Flash True Tone Quad-LED

Compatibile solo con tastiere Bluetooth

Peso fino a 297 grammi iPad Air Display da 10,9″ con risoluzione di 2.360 x 1.640 a 264 ppi

Display più ampio progettato per la produttività

C‌hip M1‌ con 8GB di memoria

Smart Connector per tastiere esterne, inclusa la Magic Keyboard di Apple e le Smart Keyboard Folio

Peso fino a 462 grammi

Disponibile anche in colore Blu Quale Scegliere?

In generale, ci sono due tipi di osservazioni da fare. Una riguarda il budget e l’altra le esigenze personali. Per come la vediamo noi, qui la discriminante vera è la grandezza del display, ed è pure abbastanza polarizzante.

Nel senso che iPad Air è perfetto per la maggior parte degli utenti. Sia per chi fruisce dei contenuti che per chi deve crearli, anche perché può contare su un signor processore di classe desktop. Tuttavia, chi sceglie iPad mini lo fa soprattutto per la maneggevolezza, la leggerezza e la portabilità, per giocare, leggere e informarsi. Di solito ha una buona vista (altrimenti, meglio puntare su schermi più generosi) e il fatto che costi meno dell’Air, in questo caso costituisce un plus.

A livello di prezzi, c’è da mettere in conto almeno 100€ di differenza tra i due, anche se per fortuna su Amazon si trovano spesso sconti interessanti.

La conclusione è semplice: se vi serviva un tablet per rimpiazzare il portatile, iPad Air è la scelta ottimale. Per un tablet minimalista che sta in una mano, che tra l'altro costa pure meno.